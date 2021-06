Hariany Almeida não descarta outro reality e abre o jogo sobre beijo em Rezende

Hariany Almeida se abriu sobre as consequências da fama após sua participação no Big Brother Brasil. Em entrevista exclusiva ao E! Online Brasil, Hariany relembrou do momento em que foi expulsa do BBB19 e refletiu sobre o interesse da mídia em sua vida amorosa.

Como os fãs sabem, a musa de 23 anos deixou o reality show após empurrar Paula von Sperling. Após dois anos do ocorrido, ela lamenta ter saído da atração desta forma.

"Fiquei inevitavelmente chateada", conta a modelo. "Eu estava muito entregue ao programa, mas todo carinho que recebi assim que saí da casa, me acalmou muito. Meus grudes, de cara, me mostraram vários vídeos, conversavam, foi uma troca muito boa e que me ajudou demais no processo de volta à 'realidade'".

"Não costumo me arrepender de nada que faço, até os meus erros entendo como situações que precisavam acontecer para me trazer algum aprendizado. Que atire uma pedreira inteira quem nunca errou!".