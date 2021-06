A vida amorosa do elenco de Riverdale

Camila Mendes & Charles Melton

Os astros de Riverdale namoraram por mais de um ano antes do E! News descobrir, em dezembro de 2019, que os dois terminaram. Porém, em junho de 2021, eles foram vistos juntos novamente ao sair com o seu colega de elenco, Cole Sprouse, seu irmão, Dylan Sprouse, e Stella Maxwell para jantar em Los Angeles. Alguns dias depois, outra fonte do E! News confirmou que o romance voltou com força total.

"O intervalo foi bom para eles e eles se reconectaram no set de Riverdale", explicou a fonte. "Estar perto de todos os amigos em comum e sair juntos, muitas vezes, os fez perceber que eles ainda têm uma forte conexão e química".

O informante acrescenta: "Eles se preocupam muito um com o outro e têm uma ligação por gravarem juntos por tantas horas e todos os dias. Está indo bem e eles não estão colocando muita pressão no relacionamento".

A atriz também namorou o fotógrafo Grayson Vaughan por um ano antes deles terminarem em fevereiro de 2021.