Veja a foto de Kanye West e Irina Shayk durante viagem luxuosa na França

Brad Barket/Getty Images for Fast Company, Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/WireImage

Sem fotos, não há provas... Pois, agora nós temos! No início da semana, Kanye West e Irina Shayk foram fotografados curtindo férias em Provence, França. E, segundo uma fonte do E! News, Kanye e Irina passaram três noites no luxuoso hotel Villa La Coste.

"Eles passaram muito tempo no hotel caminhando pelos vinhedos e curtindo a propriedade", revelou uma testemunha ocular. "Eles também passearam pela cidade, onde observaram arte e arquitetura. Kanye fotografava Irina sempre que podia. Ela adorava posar para ele e ele se interessou muito pelo que estava criando com suas fotos. Ela se parece com sua musa".

O espectador disse ainda que os dois voaram para fora da França na quarta-feira, 9, e foram vistos pousando em Nova Jersey a caminho de Nova York, na mesma tarde.

"Eles estão se vendo há várias semanas. Kanye está entrando e saindo de Nova York para ficar com ela", compartilhou uma fonte ao E! News.