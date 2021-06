Kanye West e Irina Shayk são vistos juntos pela primeira vez após viagem à França

A notícia da viagem e dos encontros discretos chegam quatro meses depois de Kim Kardashian pedir o divórcio de Kanye, após seis anos de casamento.

Eles compartilham quatro filhos juntos: North West, de 7 anos, Saint West, de 5 anos, Chicago West, de 3 anos, e Psalm West, de 2 filhos.

E sobre como a estrela de Keeping Up With the Kardashians se sente sobre as notícias?

"Kim ouviu os rumores sobre Kanye e Irina Shayk e ela não se importa nem um pouco", disse a fonte ao E! News. "Se isso não impactar seus filhos, ela não se importará se Kanye namorar".