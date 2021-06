Troian Bellisario revela que deu à luz seu segundo bebê dentro de um carro

Falando de uma maneira geral, dar à luz não é algo para os fracos de coração. Mas o que Troian Belissario passou é mais intenso ainda!

Uma semana após anunciar a chegada de sua segunda filha, a estrela de Pretty Little Liars e seu marido, Patrick J. Adams, falaram sobre a história chocante envolvendo o parto da pequena. E vale avisar: se você está grávida e um pouco ansiosa sobre como o nascimento vai ser, talvez seja melhor não ler essa matéria.

Durante o podcast de Katie Lowes, Katie's Crib, os astros - que também são pais da filha de 2 anos Aurora - relembraram vários "momentos assustadores" na gravidez de Troian, incluindo quando um médico afirmou falsamente que a bebê poderia ter um problema no coração.

Depois, Patrick revelou que estava gravando em Toronto quando Troian estava chegando perto da data do parto. Mas eles não estavam muito preocupados, já que a primeira filha deles nasceu uma semana após o esperado. Porém, na noite em que Patrick chegou em casa, as coisas mudaram, afinal, Troian se tocou que estava entrando em trabalho de parto. Como ela afirmou no podcast: "O tempo entre uma contração e outra estava ficando cada vez menor".