Carla Diaz e Arthur Picoli se manifestam sobre rumores de romance após BBB21

Os fãs de Carla Diaz e Arthur Picoli foram à loucura! O motivo? Nesta semana, Arthur fez uma live com Pocah, Thaís e Gil do Vigor, no entanto, ficou se reação quando também viu Carla no momento descontraído entre os participantes do BBB21.

Muitos internautas que torcem por Carthur se animaram, até mesmo os vizinhos do instrutor de crossfit, que vibraram de outro apartamento quando viram a loira no celular do muso.

E após as especulações, o jornal Extra informou nesta quinta-feira, 10, que ambos estavam vivendo um romance, mas que não desejavam que fosse público novamente.