Camila Mendes e Charles Melton, estrelas de Riverdale, reatam namoro

Camila Mendes e Charles Melton reataram oficialmente o namoro! Camila e Charles, que são parte do elenco de Riverdale, se separaram em 2019, mas estão dando uma nova chance para o amor, segundo informou uma fonte próxima de ambos ao E! News.

"O intervalo foi bom para eles e eles se reconectaram no set de Riverdale", explicou a fonte. "Estar perto de todos os amigos em comum e sair juntos, muitas vezes, os fez perceber que eles ainda têm uma forte conexão e química".

O informante acrescenta: "Eles se preocupam muito um com o outro e têm uma ligação por gravarem juntos por tantas horas e todos os dias. Está indo bem e eles não estão colocando muito estresse no relacionamento".

O elenco de Riverdale se reuniu no Canadá no outono do Hemisfério Norte para retomar as gravações, que foram paralisadas devido à pandemia do coronavírus. Naquela época, Camila estava namorando Grayson Vaughan.