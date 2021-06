Scott Disick diz que foi "irresponsável" com Kourtney Kardashian em reunião de KUWTK

Os fãs das Kardashians podem se preparar!

Nessa quarta-feira, 9 de junho, o E! lançou o primeiro trailer da reunião de Keeping Up With the Kardashians. E, como pode ser visto no vídeo abaixo, o apresentador Andy Cohen não está deixando de fazer perguntas pra lá de polêmicas para a família.

"Pela primeira vez, eu vou perguntar tudo o que quero para as Kardashians-Jenners", disse ele na prévia.

Então, dá para entender quando Kim Kardashian revela para o apresentador que a matriarca, Kris Jenner, está "um pouco nervosa". Ainda assim, de um jeito que só Andy consegue fazer, ele encoraja Kim "a falar sobre tudo" nos bastidores.

E, logo de primeira, Andy pergunta para a famosa família porque eles vão terminar o reality show. Kris admite: "Estamos nos sentindo um pouco sobrecarregadas. Fazemos isso há muito tempo".

Apesar da família estar pronta para seguir em frente do reality, as Kardashians ainda não pararam de estampar as notícias. Em certo momento, Kim afirma para Kris: "O que as pessoas não sabem é que você disse para mim: 'Eu vou colocar você em um carro, ninguém vai te achar. Só vai embora'".

E Kris adiciona: "Eu disse: 'Eu cuido disso'".