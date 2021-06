O que espera Jennifer Garner em meio ao romance de Ben Affleck e Jennifer Lopez

David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images, Emma McIntyre/Getty Images for SiriusXM, Rodin Eckenroth/FilmMagic

Jennifer Lopez e Ben Affleck estão cada vez mais próximos da reconciliação. No entanto, há outra Jennifer na vida de Ben que espera algo dele: Jennifer Garner.

De acordo com uma fonte do E! News, a atriz, que compartilha os filhos Violet, de 15 anos, Seraphina, de 12, e Samuel, de 9, com o astro de Hollywood, quer que as crianças continuem sendo o centro do mundo dele enquanto ele vive seu relacionamento.

"Jen não quer se envolver. Ela completamente seguiu em frente", explicou o informante. "Ela continua a se concentrar em seus filhos e essa é a sua prioridade. Quando os filhos estão com Ben, ela espera que essa seja a prioridade dele também. O que ele faz no resto do tempo não é problema dela. Ela fez tudo o que pôde para criar ótimos relacionamentos entre Ben e as crianças. Mas ela não vai se envolver com quem ele namora ou com sua vida privada".

Affleck, que anteriormente namorou Ana de Armas, foi visto pela primeira vez saindo com sua ex-noiva, J.Lo, em abril. A reconciliação levou a Internet à loucura, já que Bennifer causava um verdadeiro alvoroço nos tabloides, antes da separação em 2004.