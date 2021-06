Como Kanye West e Irina Shayk "se deram bem": por dentro do romance "casual"

Kanye West e Irina Shayk surpreenderam o mundo com os rumores de romance após surgirem juntos em Provença, na França. Embora as notícias tenham surgido recentemente, o suposto novo envolvimento de Kanye e Irina ganhou um peso a mais com as fotos do Daily Mail.

"Eles estavam tirando fotos um do outro e das esculturas", disse uma fonte ao E! News. "Eles pareciam incrivelmente felizes e relaxados. Eram apenas eles e alguns amigos".

De acordo com o informante, a viagem francesa não foi a única vez que as estrelas estiveram juntas. "Eles estão se vendo há várias semanas", revelou. "Kanye está entrando e saindo de Nova York para ficar com ela".

Embora West e Shayk raramente tenham sido vistos juntos publicamente, nos bastidores, eles têm uma longa história.

"Kanye e Irina se conhecem há anos na indústria da moda", explicou uma fonte próxima ao rapper para o E! News. "Eles foram conectados por meio de seu grupo de amigos em comum e Riccardo Tisci".