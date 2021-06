Acusado de canibalismo, Armie Hammer vai para reabilitação

Matt Baron/REX/Shutterstock

Então, em março, a advogada Gloria Allred e a sua cliente, que o primeiro nome é Effie, fizeram uma reunião na qual Effie afirmou que começou a namorar Hammer em 2016, quando tinha 20 anos. "Ele abusou de mim mentalmente, emocionalmente e sexualmente", disse ela, adicionando: "No dia 24 de abril de 2017, Armie Hammer me estuprou violentamente por quatro horas em Los Angeles".

Hammer negou as acusações em um comunicado de seu advogado, Andrew Brettler. O advogado disse em um comunicado: "Desde o primeiro dia, Mr. Hammer afirmou que as suas interações com [Effie] - e qualquer outra parceira sexual - foram completamente consensuais e discutidas previamente".

Como resposta à notícia de que Hammer está procurando tratamento, Allred divulgou um comunicado escrito por Effie para o E! News, que diz: "Apesar de eu estar grata de que Armie finalmente está indo atrás da ajuda que eu implorei para ele ter por tanto tempo, isso não acaba com toda a imensa dor e sofrimento que ele me causou".

No mesmo dia, um representante do departamento de Polícia de Los Angeles confirmou para o E! News que Hammer é o "principal suspeito" em uma investigação envolvendo estupro e assédio sexual.

No mês passado, Hammer reapareceu nas Ilhas Cayman, onde ele foi visto jantando em um restaurante com amigos. Na época, um representante da polícia disse que não haviam atualizações na investigação. O E! News pediu por mais informações no dia 8 de junho e não obteve resposta.

Com o surgimento dos recentes escândalos, o pai de dois desistiu de alguns projetos de Hollywood, incluindo os filmes Shotgun Wedding e The Offer.

O E! News tentou entrar em contato com o advogado de Hammer, mas ele também não respondeu. Vale dizer que ele também não respondeu a Vanity Fair quando a revista pediu por esclarecimento.