Khloé Kardashian rebate internauta que criticou seu tributo de aniversário para Kanye West

MEGA

Por outro lado, o internauta não estava errado ao dizer que Kim estava chateada com o seu divórcio. Como a mesma compartilhou em Keeping Up With the Kardashians, ela se sente um "fracasso" porque não foi capaz de ser a esposa que Kanye merecia.

"Ela deveria ter uma esposa que apoiasse todos os seus movimentos, viajasse com ele, fizesse tudo e eu não posso", lamentou a estrela, indo às lágrimas. "Eu me sinto como um fracasso de merda e é como um terceiro casamento de merda. Sim, eu me sinto como uma perdedora de merda".

Embora as filmagens tenham ocorrido há alguns meses, uma fonte disse recentemente ao E! News que o episódio deixou Kim "chateada", pois ela foi forçada a reviver o fim do casamento.