Pai de Naya Rivera pediu para filha não nadar no lago em que se afogou

O pai de Naya Rivera, George, falou sobre um momento que vai assombrar ele para sempre.

No dia 8 de julho do ano passado, a filha dele e seu neto, Josey, foram dar uma volta de barco no Lago Piru, no Sul da Califórnia, nos EUA, quando a estrela do Glee fez uma ligação por FaceTime com ele com a seguinte questão: Será que vai ser seguro eu nadar um pouco?

"Eu conseguia ouvir o vento batendo e o meu estômago começando a revirar", disse ele para a revista People. "Eu ficava dizendo: 'Não saia do barco! Não saia do barco! Ele vai ir embora com o vento quando você estiver na água'".

Após alguns minutos, quando ele terminou a ligação, George "começou a ficar com uma sensação muito ruim".

Infelizmente, a intuição dele estava certa. Mais tarde naquele dia, Josey foi achado sozinho no barco e Naya, de 33 anos, não foi encontrada. Houveram cinco dias de procura para que o corpo dela fosse achado no dia 13 de julho. Uma autópsia confirmou que a causa da morte foi afogamento acidental.