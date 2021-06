Liam Payne teve problemas com saúde mental e abuso de substâncias quando estava no 1D

Liam Payne está sendo honesto sobre como foi chegar no "fundo do poço" enquanto estava no One Direction.

O cantor, de 27 anos, se abriu no podcast The Diary of a CEO nesse domingo, 6 de junho, sobre ter pensamentos suicídas e problemas com álcool durante seu tempo com a boyband, que entrou em hiato em 2015.

Liam compartilhou: "Eu estava preocupado com o quanto eu ainda ia suportar até chegar no fundo do poço. Onde era o fundo do meu poço? E eu nunca enxergava isso. Eu era muito bom em esconder".

O apresentador Stephen Bartlett perguntou se o cantor tinha pensamentos suicídas e Liam respondeu: "Sim. Tem coisas que eu pensei que eu nunca comentei. Foi realmente severo. E aquilo era um problema. E foi só quando eu me vi que pensei: 'Ok, eu preciso me consertar'".

Ele relembrou de ter visto fotos suas que não gostou em um barco, afirmando: "Eu estava todo inchado... Eu chamo aquilo de meu rosto de pílulas e bebidas. Meu rosto estava 10 vezes o tamanho que ele está agora. Eu não me gostei muito, então fiz uma mudança".