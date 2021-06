Como Meghan Markle e Príncipe Harry apresentaram a filha Lili Diana para Rainha Elizabeth

Graças à tecnologia, a Rainha Elizabeth II já conheceu Lilibet "Lili" Diana.

De acordo com a revista People, Meghan Markle e Príncipe Harry apresentaram a recém-nascida para a monarca em uma chamada de vídeo que aconteceu nesse sábado, 4 de junho, após o nascimento dela. Uma fonte da revista disse que o casal, que se mudou para a Califórnia, nos EUA, no ano passado, "estava muito animado e mal podia esperar para anunciar a chegada da filha para a família".

A ligação por vídeo aconteceu pouco depois do par voltar para a sua casa em Montecito, Califórnia, segundo a publicação.

E a Rainha Elizabeth II não foi a única que ficou encantada quando conheceu Lili. Um representante do Duque e da Duquesa de Sussex disse para o E! News que o filho deles, Archie Harrison, "está muito feliz com a irmã mais nova".

A People dividiu que Meghan e Harry "prepararam Archie" sobre como seria se tornar um irmão mais velho ao conversar "muito" com ele sobre o assunto antes da chegada dela. Com isso dito, Archie só tem 2 anos e "é muito novo para entender" todas as mudanças acontecendo em volta dele.