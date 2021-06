Kim Kardashian prova que ainda tem amor por Kanye West em mensagem de aniversário

Kim Kardashian, está provando que ainda tem amor por Kanye West. Nesta terça-feira, 8, Kim celebrou o aniversário de 44 anos de Kanye, assim como sua família, nas redes sociais.

Com uma foto sua ao lado do rapper e três dos quatro filhos, a estrela de Keeping Up With the Kardashians escreveu na legenda: "Feliz Aniversário. Amo você para toda a vida!".

Em seus Stories no Instagram, a estrela também postou uma foto do pai de seus herdeiros aos 10 anos, com um "1987" escrito junto a um emoji de balão. Já o segundo clique mostrava um momento antigo do ex-casal, quando o cantor ainda estava com o cabelo loiro.