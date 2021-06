Khloé Kardashian celebra aniversário de Kanye West em meio a divórcio de Kim Kardashian

Kim entrou com o pedido do divórcio em fevereiro e, na última temporada de Keeping Up With the Kardashians, ela deu uma rara visão sobre como lidou com a separação.

"Ela deveria ter uma esposa que apoiasse todos os seus movimentos, viajasse com ele, fizesse tudo e eu não posso", disse a estrela, indo às lágrimas. "Eu me sinto como um fracasso de merda e é como um terceiro casamento de merda. Sim, eu me sinto como uma perdedora de merda".