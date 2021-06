Jonas Brothers falam sobre como receberam a notícia do hiato do grupo

William Morrow and Company

Eu entrei naquela reunião como um turista em uma praia. Eu sentei no sofá e disse: "Como vocês estão?", e então apoiei meus pés. Eu não vi a tsunami se aproximando.

E a tsunami estava dentro de mim, crescendo conforme Nick falava.

Eu ainda me lembro das exatas palavras que ele disse, que são um pouco diferentes das que Kevin se lembra, mas me atingiram com muito mais força: "Não estou mais sentindo isso com o meu coração".

Era algo que o nosso pai diria. Com jeito de pastor. Algo que um homem mais velho falaria para a sua parceira quando ele decidisse se divorciar. Foi formal, sério... e permanente.

A pressão continuava a crescer dentro de mim, até que Kevin falou algo. Kevin falou sobre uma turnê de despedida. "Nós podemos organizar isso", dizia ele. "Vamos dizer: 'É isso. Nós vamos terminar. E essa é a nossa última turnê'".

Como ele poderia estar bem tão rapidamente? Tudo tinha terminado e ele estava tentando ganhar dinheiro em cima disso. Aquilo não era certo. Eu abri a boca para falar e as palavras saíram tudo de uma vez.