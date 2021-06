Ariana Grande e Dalton Gomez fazem primeira aparição como casal após casamento

Ariana Grande e Dalton Gomez, que se casaram em maio após ficarem noivos por cinco meses, recentemente saíram para sua primeira aparição pública desde o casamento. De acordo com o E! News, Ariana e Dalton participaram de um jantar com amigos.

Uma fonte exclusiva do veículo revelou que os pombinhos tiveram um encontro noturno com alguns amigos no último final de semana, no restaurante de Wolfgang Puck, dentro do Hotel Bel-Air, em Los Angeles, na Califórnia.

"Eles estavam com outros amigos, tiveram um longo jantar e passaram a noite inteira no hotel", contou o informante sobre a reunião no sábado, 5. O casal não teve medo de mostrar seu amor durante o jantar.

"Ari e Dalton ficaram muito animados durante o jantar e ficaram abraçados o tempo todo. Dava para ver que eles estavam apaixonados e ela estava muito feliz. Ari mencionou que ela estava animada para finalmente celebrar o casamento".