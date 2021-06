Mãe de Luísa Sonza agradece fãs da cantora pelo apoio após ataques

Luísa Sonza foi atacada sem motivo algum após a morte do filho de Whindersson Nunes, o que fez com que ela fosse afastada das redes sociais pela própria equipe e viajasse para o México com o intuito de se proteger.

Agora, a mãe da cantora, Eliane Gerloff, publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo o apoio que recebeu dos fãs nesse momento difícil.

"Tantas pessoas que nos trazem um sorriso, um afago. Isso tudo me faz refletir e mostrar que o bem é muito maior que qualquer outra coisa. Quero agradecer todas as pessoas que têm essa empatia, que estão aí para espalhar coisas boas. É isso que nos faz humanos", afirmou Eliane.

"Eu estou bem, em paz. Só quis agradecer todo o carinho e amor que vocês me passam, a força que vocês me dão. Tenho passado por momentos desafiadores com minha família, mas estamos superando. Está tudo bem comigo".