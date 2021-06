Khloé Kardashian rebate críticas após fazer comentário sobre garrafa de plástico

Vivien Killilea/Getty Images for Abyss By Abby

Khloé Kardashian se manifestou sobre um assunto polêmico: garrafas de água. Depois de comentar sobre sua "voz de bebê" em KUWTK, Khloé rebateu críticas após promover uma garrafa reutilizável da Fidus, que inclui mensagens motivacionais em suas dimensões.

Nas postagens, a estrela criticou pessoas que ela viu nas redes sociais que aparentemente estavam colocando água de garrafas de plástico na garrafa sustentável. Ela disse que isso a "irrita" e "anula o propósito" de ajudar o meio ambiente.

Em vez disso, ela encorajou as pessoas a comprarem "adaptadores de filtragem de água" para conectar às suas pias. No final do dia, a musa usou o Twitter para se defender depois de ser criticada por alguns meios de comunicação e internautas.

Afinal, Khloé e muitos de seus familiares são conhecidos por realizar eventos extravagantes que envolvem itens de uso único, como balões, sem mencionar que as estrelas são famosas por adorarem arranjos elaborados de flores.