Como Kim Kardashian se sente ao assistir o drama do divórcio com Kanye West em KUWTK

"Ela gostaria de sair com alguém pé no chão e normal", disse a segunda fonte. "E isso ainda não aconteceu. Ela não está na pressa e está feliz de estar solteira. Eventualmente ela quer achar alguém de novo, mas tem que ser a pessoa certa".

Como sempre, as prioridades dela são as crianças e ser uma boa mãe, disse a segunda fonte.

Na semana passada, os telespectadores foram transportados de volta para novembro de 2020, quando Kim estava tendo problemas em seu casamento. Como ela disse no flashback: "Ele deveria ter uma esposa que apoia ele em tudo, viaja com ele e faz de tudo, mas eu não consigo... Eu me sinto uma perdedora".

"Mas eu não posso nem pensar nisso", continuou Kim. "Eu quero ser feliz".

Kim eventualmente preencheu a papelada do divórcio em fevereiro de 2021, com o E! News afirmando que o término foi "bem amigável". No começo de abril, outras fontes disseram ao E! News que Kim estava "se sentindo bem de novo" com uma "nova era" começando.

O E! News tentou falar com os representantes de Kim e Kanye sobre o assunto, mas eles não responderam.