Por que Kourtney Kardashian não aceitou Scott Disick quando ambos estavam solteiros

Kourtney Kardashian se abriu com as irmãs, Kim Kardashian e Khloé Kardashian, sobre o seu relacionamento com Scott Disick. Em novo teaser da última temporada de Keeping Up With the Kardashians, Kourtney explica o motivo de não reatar com Scott.

A estrela conta que está frustrada com seus entes queridos encorajando-a a voltar com o pai de seus três filhos. Embora não pudesse estar mais orgulhosa do ex, a fundadora da Poosh revela por que não volta a ficar com ele.

"Eu simplesmente sinto que realmente superei isso com minha família permitindo Scott, porque eles não sabem todos os detalhes", explica ela às câmeras de KUWTK. "Quando Scott e eu terminamos, eu estabeleci certos limites com ele".

E mesmo Kourtney elogiando Scott por fazer "tantas melhorias importantes em sua vida", a alegada falta de consistência dele parece ser uma preocupação. Em busca de clareza, Kim pergunta a irmã se ela planeja dizer: "Isso nunca vai acontecer".