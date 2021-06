Arcrebiano reflete após pedir para sair de 'No Limite': "O perrengue é pesado"

Arcrebiano foi o quinto eliminado de No Limite. Arcrebiano, que não negou futuro affair com Carol Peixinho, deixou o reality show, no episódio exibido na segunda-feira, 7.

A Tribo Calango perdeu a Prova de Imunidade e precisou escolher mais um integrante para ser eliminado. "Quatro votos para o Bil. Pela contagem, Bil está eliminado da Tribo Calango hoje", disse André Marques, no momento da votação.

"Fiz o meu papel. Errei, acertei e aprendo muito com eles. Sou um cara que gosto muito de competição e dei o meu máximo em cada prova", disse o modelo. "Quando entrei eu falei que meu limite seria a fome. O perrengue é pesado e eu não imaginava tanto. Vim para superar o meu limite e cheguei no meu limite".

Momentos antes da votação, Arcrebiano disse aos amigos que não estava mais se entregando ao reality, especialmente pela fome.

"Não estou me sentindo bem, não durmo bem. Tá muito difícil e a comida, principalmente. Minha cabeça está ruim", explicou o ex-BBB21.