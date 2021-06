Recomendado para você : Perfil oficial do RBD deixa de seguir Alfonso Herrera no Instagram

Parece que Alfonso Herrera não faz mais parte mesmo do RBD! O motivo? Fãs notaram que, nos últimos dias, a conta oficial do RBD deixou de seguir Alfonso no Instagram.

Ao total, o perfil segue apenas sete contas, incluindo as de Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez.

O ator, que virou papai pela segunda vez, interpretou Miguel na novela mexicana Rebelde, fazendo par romântico com a personagem de Anahí, Mia Colucci.