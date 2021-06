Íris Stefanelli chora ao relembrar polêmica com Ariadna: "Injustiça das grandes"

Íris Stefanelli se pronunciou sobre a discussão privilégios e prostituição com Ariadna em No Limite. Na tarde desta segunda-feira, 7, Íris chorou ao falar sobre a polêmica nos Stories do Instagram e explicou o seu lado da história.

Como os fãs sabem, as gravações do reality show de sobrevivência já acabaram, tanto que todos os participantes retornaram para casa. No entanto, ele segue sendo exibido na Globo, mantendo o mistério sobre quem venceu a atração.

Sabendo da repercussão da conversa aqui fora, a empresária fez o desabafo na Internet.

"Ainda não me desceu essa história. Se eu falo que a pessoa não tem opção, 'Isso mesmo, tem que se prostituir', eu iria apanhar igual a um cachorro. Aí, eu falo, 'Não, tem opção, tem saída, tem que acreditar'. Mesmo assim, tomei pancada, injustiça das grandes, mas aguentei calada".