Sarah Andrade rebate acusações de que parou de seguir Anitta por Juliette

Sarah Andrade foi ao Twitter na madrugada desta segunda-feira, 7, para se pronunciar sobre mais um burburinho na Internet. Sarah desmentiu que tenha dado unfollow em Anitta devido à amizade da cantora com Juliette Freire. Eita!

Como os fãs sabem, a consultora de marketing e a campeã do BBB21 eram amigas dentro do reality show; porém, as brigas e desconfianças apareceram e as elas se distanciaram, inclusive após o fim da atração global.

A maquiadora, por sua vez, se hospedou na casa da cantora e, no final de semana, até posou lado a lado da dona do hit Girl From Rio.