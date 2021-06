Ricky Martin diz que sua filha não deixa ele cantar em casa

Não espere que Ricky Martin vá fazer um dueto com sua filha tão cedo!

O cantor de 49 anos, que afirmou que se sentiu "violado" pela mídia no passado, deu uma entrevista para o The Ellen DeGeneres Show, nesta segunda-feira, 7 de junho, como pode ser visto em uma prévia. Durante o papo, a apresentadora Ellen DeGeneres questionou Ricky sobre sua filha, Lucía, que ele e seu marido, Jwan Yosef, deram as boas-vindas em dezembro de 2018, através de uma barriga de aluguel.

"Eu tenho uma filha que tem dois pais e três irmãos - ela só tem 2 anos - e ela sabe disso", disse ele com um grande sorriso. "Ela sabe disso. Ela ainda não estala os dedos, mas pelo jeito vai começar em breve".

Ellen questionou se isso significava que ela é a "chefe" da casa e ele concordou. Ricky e Jwan também são pais dos gêmeos de 12 anos Valentino e Matteo, e do pequeno de 19 meses Renn.

"Ela manda na casa", disse o ator de American Crime Story. "Outro dia - ela ama Cocomelon [grupo musical infantil], então eu comecei a cantar com ela. E ela disse: 'Não, não, papai - não, pare. Pare, pare, pare'. E eu falo: 'Me deixa cantar, eu quero cantar'. 'Não, não, papai. Não, não, não, não'".