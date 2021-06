Após ameaças de morte, Luísa Sonza e Vitão viajam para o México

Luísa Sonza recebeu vários ataques e ameaças sem razão alguma após a morte do filho de Whindersson Nunes, o que fez com que ela se afastasse das redes sociais. Porém, para se afastar de todo o burburinho e também para se proteger, ela viajou com o seu namorado, o cantor Vitão, para o México.

Algumas fotos da viagem foram publicadas pelo próprio cantor nas redes sociais. Em uma delas, ele pode ser visto ao lado da cantora, que está sorrindo, enquanto eles curtem um dia de praia.

Segundo a assessoria da cantora, o casal viajou para "descansar, cuidar da saúde e também por segurança".