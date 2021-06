Camila Mendes e Charles Melton levantam suspeitas de terem reatado o namoro

Será que os astros de Riverdale, Camila Mendes e Shawn Mendes, reataram a relação?

Na última sexta-feira, 4 de junho, os astros, que terminaram no fim de 2019, estavam curtindo um jantar ao ar livre com o colega de elenco, Cole Sprouse, assim como seu irmão gêmeo, Dylan Sprouse, e a modelo Stella Maxwell no restaurante francês La Poubelle Bistro, em Los Angeles, EUA. Camila, 26, e Charles, 30, estavam até com os looks combinando.

No fim do jantar, Charles foi fotografado com o braço em volta de Camila enquanto eles iam embora do restaurante. Uma testemunha ocular disse ao E! News que pediu uma foto com o casal enquanto eles estavam indo embora, e cada um deles posou para uma selfie individualmente.

Camila e Charles então foram fotografados entrando no carro do ator e indo embora.

Essa sexta foi a primeira vez que os dois astros, que interpretam Veronica Lodge e Reggie Mantle na série da CW, foram fotografados em público desde o término deles. Porém, desde então, eles continuam a passar tempo juntos enquanto filmam Riverdale, assim como fora do set com o resto do elenco.