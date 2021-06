Liam Payne e Maya Henry se separam menos de um ano após anúncio de noivado

Samir Hussein/Getty Images for The Business of Fashion

Liam Payne e Maya Henry não formam mais um casal! Liam e Maya se separaram apenas 10 meses do anúncio do noivado.

O cantor de 27 anos confirmou a separação da modelo, de 20, no último episódio do podcast The Diary of a CEO, de Steven Batlett. Quando questionado se estava solteiro, o astro do One Direction disse: "Eu estou, na verdade".

Ele, que divide o filho Bear com a ex Cheryl Cole, acrescentou: "Eu sinto mais do que qualquer coisa neste momento, estou mais desapontado comigo mesmo por continuar a magoar as pessoas. Isso me irrita. Só não tenho sido muito bom em relacionamentos".

Liam continuou: "E eu sei qual é o meu padrão de coisas com os relacionamentos, eu sinto neste momento. Eu simplesmente não sou muito bom neles, então eu só preciso trabalhar em mim antes de me colocar em outra pessoa. E eu sinto que isso foi onde cheguei no meu último relacionamento. Só não estava mais dando uma versão muito boa de mim, que não apreciava e não gostava de ver".