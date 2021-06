Família Real celebra nascimento da filha de Meghan Markle e Príncipe Harry

Meghan Markle e Príncipe Harry estão radiantes com a chegada de sua filha, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor. Meghan e Harry compartilharam o nascimento neste domingo, 4, e os membros da Família Real não deixaram de celebrar a chegada da bebê.

"No dia 4 de junho, fomos abençoados com a chegada de nossa filha, Lili. Ela é mais do que poderíamos ter imaginado e continuamos gratos pelo amor e orações que sentimos em todo o mundo. Obrigado por sua contínua bondade e apoio durante este momento muito especial para nossa família", escreveu o casal no site da Fundação Archewell.

E seguindo as notícias do Duque e Duquesa de Sussex sobre a filha, o Palácio de Buckingham emitiu uma declaração parabenizando a recém-nascida.

"A Rainha, o Príncipe de Gales e a Duquesa da Cornualha, e o Duque e a Duquesa de Cambridge foram informados e estão encantados com a notícia do nascimento de uma filha para o Duque e a Duquesa de Sussex".