Príncipe Harry e Meghan Markle anunciam nascimento da filha, Lilibet Diana

Príncipe Harry e Meghan Markle se tornaram papais novamente! Harry e Meghan deram boas-vindas a uma menina – uma irmãzinha para seu filho de 2 anos, Archie Harrison –, segundo um comunicado oficial divulgado no domingo, 6.

O nome da recém-nascida presta homenagem à Rainha Elizabeth II e Princesa Diana, mãe do Duque de Sussex, que morreu em um acidente de carro em 1997.

"É com grande alegria que o Príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, dão as boas-vindas a sua filha, Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor, ao mundo", informou a nota. "Lili nasceu na sexta-feira, 4 de junho, às 11h40, sob os cuidados de confiança dos médicos e da equipe do Santa Barbara Cottage Hospital em Santa Barbara, Califórnia".

A declaração, que informa que Lili nasceu com cerca de 3,5kg, continua: "Mãe e filha estão saudáveis e bem, e se acomodando em casa. Lili deve o nome de sua bisavó, Sua Majestade a Rainha, cujo apelido da família é Lilibet. Seu nome do meio, Diana, foi escolhido para homenagear sua querida avó, a Princesa de Gales. Este é o segundo filho do casal, que também tem um filho de dois anos, chamado Archie Harrison Mountbatten-Windsor. O Duque e a Duquesa agradecem por seus votos calorosos e orações enquanto aproveitam este momento especial em família".