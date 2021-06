Recomendado para você : Zayn Malik é supostamente visto entrando em briga fora de um bar em NY

Zayn Malik teve uma noite, digamos, bastante dramática... e sem camisa! Zayn, que revelou o seu membro favorito do One Direction, foi visto entrando em uma suposta briga, do lado de fora de um bar em Nova York, Estados Unidos. OMG!

De acordo com o site TMZ, fontes que estavam "perto da situação" disseram que o cantor estava no lado de fora do Amsterdam Billiards Club em East Village, quando um grupo de homens supostamente começou uma discussão com ele.

O E! News não autentica a filmagem que está circulando nas redes sociais. O representante de Zayn, por sua vez, ainda não se manifestou sobre o assunto.

Embora ninguém tenha se ferido no confronto, um dos rapazes teria gritado uma calúnia homofóbica para o papai de primeira viagem, que deu boas-vindas a sua primeira filha Khai, em setembro do ano passado, com Gigi Hadid.