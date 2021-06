2017

A Duquesa de Cambridge organizou uma recepção para os corredores do Team Heads Together na maratona de Londres Virgin Money 2017, no Palácio de Kensington. A Heads Together foi criada pelo Duque e a Duquesa de Cambridge, assim como pelo Príncipe Harry, em parceria com as oito instituições de saúde mental principais de Londres. O intuito é ajudar pessoas com doenças mentais e fazer com que todos falem mais sobre o assunto.