Drake Bell é preso após ser acusado de crime contra menor de idade

Drake Bell, que negou as acusações de abuso de sua ex-namorada, está em maus lençóis no estado de Ohio, nos Estados Unidos. O motivo? Drake está sendo acusado de tentar colocar crianças em perigo, segundo o E! News.

No entanto, o ator do eterno sitcom Drake & Josh se diz inocente das acusações. De acordo com documentos obtidos pelo veículo, o ator também enfrenta denúncias de disseminar assuntos prejudiciais a adolescentes.

Os arquivos informam ainda que Drake foi preso pela Polícia de Cleveland, tanto que ele aparece em uma foto, com sorriso malicioso, em uma prisão do estado.