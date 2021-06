As tendências que Juliette lançou desde que virou famosa

Juliette Freire deixou claro, ainda dentro do BBB21, que é um verdadeiro fenômeno no Brasil. Um mês após deixar o reality show, com o prêmio de RS$ 1,5 milhão em mãos, Juliette ainda é garantia de sucesso e lançadora de tendências no país.

Para termos uma ideia, a paraibana de 31 anos já possui mais de 30 milhões de seguidores no Instagram, então, não é de se impressionar que tudo o que ela use, fale ou faça, se torne viral.

Recentemente, a musa usou um pijama de corações vermelhos e bombou nas redes sociais. A peça também já havia sido usada por outras estrelas, como Manu Gavassi, Dani Calabresa e a cantora Pitty; mas só a maquiadora fez com que o look ficasse entre os mais desejados.