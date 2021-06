Troian Bellisario, de PLL, dá à luz segundo bebê com Patrick J. Adams

Os dois também são pais de Aurora, que nasceu em outubro de 2018. Fofos!

Pouco depois do nascimento de Aurora, Troian escreveu nas redes sociais: "Não posso expressar minha gratidão. Às pessoas que nos protegeram e mantiveram nossa crescente família segura e respeitaram nossa privacidade. À nossa tribo por se expandir com graça e quantidades exponenciais de amor. Aos meus @halfadams por apoiarem tanto em cada momento da minha gravidez e do nascimento dela. E a qualquer incrível força do destino que trouxe essa menina para nossas vidas. Eu não poderia estar mais orgulhosa de ser sua mãe. Uma nova garota neste mundo e fazer o meu melhor para criá-la para ser gentil, forte e o que diabos ela quiser ser".