Após ataques nas redes sociais, Luísa Sonza adia lançamento de álbum

"Aos fãs que estavam ansiosos pelo lançamento do seu novo álbum, informamos que este projeto que estava previsto para ser lançado no fim deste mês, será adiado (ainda sem previsão de lançamento)".

O comunicado também citou os ataques que Luísa e seu namorado, Vitão, estão recebendo nas ruas. "Aproveitamos para ressaltar que Luísa, junto com seu namorado, continuam sofrendo ataques verbais pelas ruas e nas redes sociais, por inverdades ditas na internet. Pedimos mais uma vez respeito e empatia pelo próximo".

"Todas as medidas cabíveis para as pessoas que continuam com estes ataques estão sendo tomadas", concluiu a equipe no comunicado.