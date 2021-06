Viúva de MC Kevin desabafa sobre sumiço da aliança de R$ 25 mil: "Eu paguei"

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, desabafou novamente sobre o sumiço da aliança de ouro do cantor. Na noite de quinta-feira, 3, Deolane foi aos Stories do Instagram e disse que foi ela quem pagou pela joia desaparecida.

Segundo a advogada, o anel, avaliado em R$ 25 mil, estava no dedo do cantor quando ele caiu da sacada do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.

"A minha aliança, que eu comprei, paguei... Quem pagou fui eu, até por isso fiz um boletim de ocorrência, não é por valor financeiro, é sentimental, as pessoas estão falando que se acharem – o que não vão achar, eu já sei, mas vou até o fim para as pessoas serem responsabilizadas – estão falando que não é minha. Antes de abrir a boca para falar de mim, tenha certeza, ou não fale nada a meu respeito".