Lisa Kudrow precisou reaprender a música "Smelly Cat" para a reunião de Friends

Lisa Kudrow teve problemas em lembrar como toca a música "Smelly Cat" para a reunião de Friends, mas isso não é culpa dela.

A atriz de 57 anos deu uma entrevista para o The Ellen DeGeneres Show nesta sexta-feira, 4 de junho, como pôde ser visto em uma prévia publicada online. Durante a visita, Lisa falou sobre a reunião de Friends, e especificamente sobre o seu dueto com Lady Gaga para a música icônica de Phoebe, que foi um dos pontos altos do programa.

A estrela de Booksmart explicou que ela nunca toca violão em sua vida pessoal, por isso, ela não tinha tocado o instrumento desde quando apresentou a música na série, que terminou em 2004. Por este motivo, ela se tocou que não lembrava dos acordes para a canção quando foi avisada que teria que fazer uma apresentação com Gaga.

"Foi ótimo", disse ela sobre ter cantado a canção com a estrela do pop. "Eu fiquei bem ansiosa quando ouvi isso. E quando fui me preparar - me toquei de que eu tinha que aprender Smelly Cat de novo. Mas quando peguei o violão, me toquei que não sabia os acordes".