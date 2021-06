Tatá Werneck desabafa um mês após a morte de Paulo Gustavo

Tatá Werneck continua em luto por Paulo Gustavo. Após ela comparecer no velório do comediante, que faleceu por complicações do Covid-19 no dia 4 de maio, Tatá fez uma homenagem para o amigo nas redes sociais nesta sexta-feira, 4 de junho, um mês após a sua morte.

"Um mês sem você. E eu ainda tenho impulsos rápidos de pegar o telefone pra te ligar e saber o que você tá achando. Eu resolvi me recusar a acreditar que tudo aconteceu. Já que estamos todos afastados com pandemia, quando tudo voltar ao normal eu penso. Tava muito insuportável imaginar que o cara mais genial que eu já conheci não tá aqui", disse ela na legenda de uma foto com o comediante.