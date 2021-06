Sarah Andrade é detonada na web após se posicionar contra Lula e Bolsonaro

Dentro do BBB21, a loira disse que gostava do atual presidente durante uma conversa com João, Gil, Fiuk, Thaís e Viih Tube no Quarto Colorido.

"Será que alguém morreu?", questionou João, tirando risadas dos brothers. "Impeachment de algum presidente, de algum país?", sugeriu Sarah, que ressaltou: "Não do nosso, eu gosto dele!".