Veja Kim Kardashian chorando por casamento com Kanye West antes de divórcio

Com Keeping Up With the Kardashians se aproximando do fim, Kim Kardashian está contando com o apoio de sua família. No episódio exibido nesta quinta-feira, 3, nos Estados Unidos, Kim apareceu lidando com suas lutas no casamento com Kanye West, em novembro de 2020.

A família Kardashian-Jenner faz uma viagem para Lake Tahoe e, antes de abordar a estrela, deseja saber como anda o relacionamento entre Kourtney Kardashian e Scott Disick.

"Kim tem lutado em segredo por trás das câmeras com seu relacionamento e é difícil porque Kim está claramente redirecionando sua frustração, tristeza e raiva", disse Khloé Kardashian no confessionário. "Às vezes você desconta em algo que não tem nada a ver com o que você está passando".

Khloé, então, aborda Kim na cabana de Tahoe e diz: "Como você e Kanye estão?". E a musa dá a resposta: "Não existe brigas. Tipo, agora está tudo calmo, então eu só lido com isso, sabe?".

Ainda assim, Khloé pode sentir que há mais coisas acontecendo do que Kim deseja, de fato, falar para ela. "Kim está lidando com tanta coisa agora e é difícil porque antes de sairmos, ela e Kanye tiveram uma grande briga", explicou a mãe de True.