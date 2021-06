Ludmilla apoia Juliana Paes e alfineta Samantha Schmütz: "Revoltada com o mundo"

"Gente, não viaja. Aquela atriz que está revoltada com o mundo, xingando geral, botando a culpa em todo mundo, inclusive, me atacou", disse a estrela no Twitter. "E eu só queria ter a tranquilidade e a paciência da Juliana para responder. O que tem de errado nisso? Caralh*, tá difícil a Internet real, chocada".

A musa, por sua vez, decidiu apagar a declaração no Twitter.