Por que Luísa Sonza é tão atacada na web? A psicanalista Kelida Marques explica

Internet não é Terra de ninguém

Kelida explica ainda como a cantora merece ser tratada a partir de suas qualidades femininas e reforça que os ataques virtuais não podem ficar impunes.

"A Luísa tem que ser tratada com carinho, respeito e ter sua liberdade de ser mulher, linda, responsável, autossuficiente, rica, namorada de um belo rapaz, de uma boa família, com redes nacionais e internacionais. E o Brasil deve honrar sua arte, sua essência de ser mulher".

"O que fazem com Luísa é uma pequena amostra do que fazem nas ruas, em casa, com as suas mães, irmãs, primas, mulheres e até desconhecidas. Quem tem em mãos um smartphone, um computador, tem em mãos o poder de escrever o que quiser. Entretanto, não se deve acreditar em sua impunidade", enfatiza a profissional.