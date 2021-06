Anitta posa ao lado de Vin Diesel após confirmar música em 'Velozes e Furiosos'

Anitta garantiu mais uma música de alcance internacional! Na quarta-feira, 2, Anitta, que teve sua fortuna milionária avaliada pela Forbes, compartilhou cliques no Instagram com Nicky Jam e ninguém mais, ninguém menos que Vin Diesel.

Isso mesmo: a poderosa posou ao lado dos artistas em um estúdio, aparentemente durante as gravações do clipe da música que será parte do novo filme de Velozes e Furiosos.

A cantora aparece com um corpete dourado e meia-calça preta, além de salto alto, joias e uma maquiagem pra lá de produzida. Amamos!