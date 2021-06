Ricky Martin se sentiu "violado" com pergunta de Barbara Walters sobre sua sexualidade

"Eu estava cercado por amigos me dizendo: 'Não! Não se assuma ou isso vai acabar com a sua carreira'", relembrou ele. "Eram as pessoas que me amavam, pessoas que queriam o meu bem e eram vítimas de homofobia. Sabe, eu cresci nessa cultura onde eu sempre fui dito que meus sentimentos eram horríveis, que eles eram maldosos. E se além disso você adicionar o fato de que eu era um sex symbol".