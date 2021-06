Como Khloé Kardashian e sua família querem celebrar o final de KUWTK

Como KUWTK termina após a temporada 20, Khloé quer criar um símbolo significativo para a família Kardashian-Jenner se lembrar do show.

"Seria tão bom terminar tudo em Keeping Up With the Kardashians com algo que tão tangível para termos no futuro", explica a musa. "E acho que devemos fazer uma cápsula do tempo e cada membro da família deve colocar algo que seja realmente enviado a eles que, em 10 anos, quando desenterrarmos isso, os trará de volta a algo sobre a série. Eu sinto que isso é uma bela homenagem para dizer adeus a Keeping Up With the Kardashians".