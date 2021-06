Khloé Kardashian apoia Tristan Thompson em meio a acusação de paternidade

Khloé Kardashian e Tristan Thompson estão priorizando a união, enquanto o astro da NBA enfrenta rumores sobre sua lealdade. Uma fonte próxima à Khloé disse ao E! News que o drama desenrolado nas redes sociais causou tensão com Tristan.

"Khloé não o está deixando", insistiu o informante. "Khloé obviamente fica chateada quando rumores são espalhados sobre Tristan ser infiel, mas a poeira baixou um pouco e eles ainda estão juntos". A musa, por sua vez, acredita que ele foi "fiel" a ela.

Os dois, que são papais de True Thompson, de 3 anos, "ainda são um casal e Khloé está ao lado de Tristan", acrescentou a fonte, que, além disso, explica que a estrela de Keeping Up With the Kardashians e o jogador do Boston Celtics ainda estão focados em expandir a família para que possam dar um "irmão para True".

"Eles esperam dar a True um irmãozinho, mas no final querem um bebê saudável", continuou o informante. Mas enquanto a dupla segue planejando seu futuro juntos, eles ainda estão considerando as alegações de que Tristan teve um filho com Kimberly Alexander.